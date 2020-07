Après deux camions d'EBI en feu, la MRC met en garde sur le contenu des bacs roulants

La MRC de Pierre-De Saurel rapporte qu’au cours des dernières semaines, deux camions d’EBI ont pris feu puisque des citoyens mettent dans les bacs roulants des matières non admissibles aux collectes en porte-à-porte, occasionnant des risques majeurs autant pour les conducteurs que pour les citoyens des alentours. Des cendres mal éteintes et des résidus domestiques dangereux (RDD) en seraient la cause.

Heureusement, les conducteurs se portent bien et ont bien su gérer les situations.

Pour savoir comment bien se départir d’une matière, il est possible de se référer à l’outil de tri de l’application mobile gratuite MRC de Pierre-De Saurel +, disponible sur App Store et Google Play. Il est également possible de consulter l’outil de tri en ligne au www.missionreduction.com.

Rappel sur la disposition des cendres

La MRC rappelle qu’il faut demeurer vigilant lorsque vient le temps de disposer des cendres dans le bac brun puisque celles-ci peuvent rester chaudes jusqu'à 7 jours. Il est recommandé de suivre les directives du ministère de la Sécurité publique du Québec :

• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible;

• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile;

• Faire reposer les cendres dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant de les mettre dans le bac brun;

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez si elles sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

Rappel sur la disposition des résidus domestiques dangereux

Selon Santé Canada, les produits sont dits dangereux lorsqu’ils présentent une des caractéristiques suivantes : corrosif, toxique, inflammable ou explosif.

À cet effet, les résidus domestiques dangereux ne doivent jamais être mis dans un bac roulant, car la compaction de ces matières dans le camion de

collecte peut produire une explosion.

Les RDD doivent être apportés à l’écocentre régional, situé au 3145, rue Joseph-Simard à Sorel-Tracy.