Le conseiller du district du Faubourg, Alain Maher, est décédé subitement la nuit dernière.

Homme de cœur et de convictions, Alain Maher représentait les citoyens au conseil municipal depuis 2009. Il était impliqué dans différents comités, dont le comité de la circulation, le comité des infrastructures sportives, le comité de sécurité publique, le comité des travaux publics, la Marina de Saurel et la Régie d’assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent.

Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, offre ses sympathies à la famille et aux amis d’Alain Maher : « Je suis très triste. C’était un homme généreux et dévoué qui avait la ville de Sorel-Tracy tatouée sur le cœur. Il avait une fougue unique et c’était un grand passionné. Nous avions définitivement beaucoup de plaisir à le côtoyer et son humour légendaire va nous manquer. C’est une grande perte pour nous tous. »

Les drapeaux de l’hôtel de ville de Sorel-Tracy ont été mis en berne.