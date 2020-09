La population de Saint-Ours invitée à se prononcer sur un projet de circulation

Le maire de la Ville de Saint-Ours, Sylvain Dupuis, lance une invitation à la population afin d’échanger sur les enjeux liés à la circulation dans les rues de leur Ville. Cette consultation se fera par visioconférence, via la plateforme ZOOM, ce mardi, 22 septembre à 19 h au cours de laquelle le projet de règlement sera présenté dans sa première version pour amorcer les discussions.

Monsieur Dupuis souligne que « le conseil municipal travaille depuis quelques mois sur un projet de règlement relatif à la circulation et nous souhaitons consulter les citoyens de Saint-Ours avant d’enclencher le processus d’adoption ».

La présentation se déroulera en trois parties : la première concernera la présentation du projet de règlement relatif à la circulation et de la signalisation. Cela passera par l'identification des voies de circulations, la vitesse dans les rues, les rangs et les routes du territoire et la signalisation présente sur le territoire et les problématiques constatées.

La seconde partie sera une période de questions, commentaires et suggestions et la troisième, un sondage en ligne.

Le maire invite la population le mardi 22 septembre à 19 h à « joindre la consultation ZOOM afin d’avoir un règlement relatif à la circulation en concordance avec les volontés et les valeurs des citoyens. Profitons de cette initiative pour échanger et mettre en place un règlement qui prend aussi en compte l’arrivée des nouvelles familles ». Le lien Zoom est le suivant : https://us02web.zoom.us/j/81969794807 et le numéro du webinaire : 819 697 94807.

Monsieur Dupuis ajoute que « cette démarche pourrait être le début d’une pratique de consultation auprès de citoyens sur d’autres enjeux, dans le futur ».