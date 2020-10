Le Sorelois Jocelyn Gravel sera candidat dans le district du Faubourg

Jocelyn Gravel a évolué pendant plusieurs années chez Richardson. Nouvellement retraité, il se tourne vers la politique municipale, qui a toujours été « d’un grand intérêt pour moi », comme il l'indique.

Jocelyn Gravel a été approché par des gens du quartier du Faubourg, le quartier qu'il habite depuis plusieurs années. Il explique avoir été contacté par différents commerçants qui lui ont témoigné eux aussi toute la confiance et leur appui comme candidat à l’élection partielle du 13 décembre prochain.

« J’ai toujours priorisé des valeurs d’engagement, de respect et d’intégrité et je suis convaincu qu’avec ces valeurs et le travail en équipe, c’est ce qui nous rend plus forts et plus fiers de nos réussites, estime-t-il. J’ai le goût de m’impliquer dans ma communauté, d’apporter un regard nouveau et de bien représenter les citoyens de mon quartier à la table du conseil ».