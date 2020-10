Le conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, entre développement agricole et fonds local de solidarité

Les conseillers régionaux étaient réunis à huis clos le 14 octobre pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel et voici les principaux points discutés au cours de la soirée.

Tout d’abord, le moment de réflexion de la séance a été dédié au conseiller municipal de Sorel-Tracy, Alain Maher, ainsi qu’à l’ancien maire de Saint-David, Réjean Théroux.

M. Théroux a participé à la première séance du Conseil de la MRC en 1982. Il a ainsi contribué très étroitement au développement de l’organisme et de la région, durant les 20 années qu’il a occupées, en tant que maire, à titre de conseiller régional de la MRC.

Zone agricole: une nouvelle adhésion au projet ARTERRE

Les membres du Conseil ont commencé par réitérer leur volonté de renouveler l’adhésion de la MRC au projet ARTERRE. La durée de la prochaine entente sera de cinq ans (2021 à 2026) et inclut quatre autres MRC de la Montérégie : Jardins-de-Napierville, Maskoutains, Haute-Yamaska et Haut-Saint-Laurent.

Le projet ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires et qu’il privilégie l’établissement de la relève par la reprise de fermes qui n’ont pas de relève identifiée, l’acquisition ou la location d’actifs.

Un premier maillage a d’ailleurs été réalisé au cours de la première entente, grâce auquel deux nouveaux résidents se sont établis dans notre région.

Répartition des sommes pour le fonds Région et Ruralité (FRR)

Le FRR est un nouveau fonds qui vient remplacer le Fonds de développement des territoires (FDT). Une enveloppe de 1 274 153 $ a été octroyée à la MRC.

Le Conseil a réparti les sommes en fonction de quatre parties : 266 960 $ pour le fonctionnement de la MRC, 345 290 $ pour le soutien aux organismes de développement régional, 479 534 $ pour le soutien au développement de projets municipaux et 182 369 $ pour le développement régional.

Implantation d'un fonds local de solidarité (FLS) à hauteur de 50 000$

La MRC poursuit ses efforts pour soutenir l’économie locale, c’est pourquoi elle lance le processus d’implantation du Fonds local de solidarité (FLS) « MRC de Pierre-De Saurel ». Ce FLS lui permettra d’augmenter à terme son portefeuille de prêts de 900 000 $, au bénéfice d’entreprises de la région, incluant celles d’économie sociale.

Pour ce faire, la MRC devra investir la somme de 50 000 $ et pourra ainsi se prévaloir d’une aide gouvernementale de 100 000 $ en partenariat avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Le Réseau des fonds locaux de solidarité FTQ, une société en commandite du Fonds de Solidarité du Québec et de la FQM, viendra compléter le financement avec un effet de levier pouvant atteindre 750 000$ lorsque le FLS « MRC de Pierre-De-Saurel » entrera en activité. La gestion de ce fonds sera assurée par le bras économique de la MRC, le CLD de Pierre-De Saurel.

Contribution financière à divers organismes

Les conseillers régionaux ont octroyé 2 500 $ sur 5 ans, soit 500 $ par année, au Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu. Une contribution qui a aidé l’organisme à s’offrir une camionnette pour améliorer le service de la popote roulante pour les aînés et la livraison des déjeuners-écoles sur le territoire. I

Ils ont aussi octroyé 3 000 $ à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel dans le cadre du Défi des générations contre la COVID.

Gestion des cours d'eau: des projets pour 2021

La MRC a assuré le suivi des demandes d’interventions pour des travaux d’entretien de cours d’eau.

À ce titre, plusieurs contrats ont été donnés relativement à des services professionnels d’ingénierie pour des projets d’entretien de cours d’eau prévus en 2021.

=> La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 11 novembre prochain, à 20 h.