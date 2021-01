La MRC de Pierre-de-Saurel souligne le décès d'Olivar Gravel

Après la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, c'est maintenant à la MRC Pierre-de-Saurel de rendre hommage à Olivar Gravel, ancien élu qui a oeuvré en politique municipale pendant 48 ans. Récemment décédé, l'instance régionale reconnaît son implication rigoureuse et son grand dévouement, le qualifiant aussi d'homme politique humain, disponible et engagé.

« Je pense que peu d’élus pourront se vanter, dans le futur, d’avoir eu une carrière dans le monde municipal de 48 ans, c’est tout un exploit qu’Olivar Gravel a accompli », souligne Gilles Salvas, le préfet de la MRC de Pierre-De Saurel. « Je l’ai rencontré en 1965, lorsqu’il m’a enseigné en 10e année à l’école Martel, puis il a contribué une fois de plus à mon apprentissage lors de mon arrivée à la MRC. J’ai eu le bonheur de le côtoyer 28 ans à la MRC et c’était un homme rigoureux, motivé et déterminé ».

D’abord conseiller municipal, puis maire de Saint-Joseph-de-Sorel, il a aussi vécu la naissance des MRC où il a été conseiller régional, puis préfet pour une période totale de huit mandats (16 ans). Il a aussi été président de la Table des préfets de la Montérégie pour deux mandats.

Il a contribué activement à l’avancement des travaux de différents comités à la MRC, dont le comité administratif, le comité de sécurité publique, le comité régional de la famille et des aînés et le comité de suivi budgétaire. Il était aussi impliqué bénévolement au sein de différentes instances telles que le comité d’analyse d’une liaison autoroutière nord-sud (communément appelé le CALA), la commission mixte pour le contrôle des niveaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, la Table de concertation en environnement du Bas-Richelieu et le Comité ZIP du Lac Saint-Pierre, entre autres.

Si pour plusieurs il demeure un monument pour le milieu municipal, plusieurs de ses réalisations resteront gravées dans la mémoire de toute une population. En hommage à cet homme politique qui était toujours de bonne humeur, la MRC de Pierre-De Saurel a mis en bernes ses drapeaux.

Le Conseil ainsi que toute l’équipe de la MRC offrent ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.