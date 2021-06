Le projet de loi C-216 franchit une autre étape 

Le député de Bécancour – Nicolet – Saurel, Louis Plamondon, annonce l’adoption de son projet de loi sur la protection de la gestion de l’offre (C-216) au Comité permanent du commerce international qui permet le renvoi du projet de loi à la Chambre des communes pour son vote en 3e lecture avant son envoi final au Sénat.

De plus, M. Plamondon demande aux élus des différents partis d’accélérer les prochaines démarches : « Il se fait tard pour espérer l’adoption du projet de loi avant la fin de la session parlementaire. Nous devons procéder rapidement et envoyer le projet de loi au Sénat à temps pour qu’il puisse y être adopté avant l’ajournement estival. »

Ces deux dernières étapes sont cruciales d'après le député pour protéger définitivement les productions sous gestion de l’offre lors de futures négociations de libre-échange afin que l’effritement du système cesse.

Négociations commerciales

D'après le député, de nouvelles négociations commerciales vont débuter à l’automne avec le Royaume-Uni et ce pays souhaite exporter davantage de fromage. De plus, une entente avec la Communauté économique des pays d’Amérique du Sud (MERCOSUR), une grande région exportatrice notamment dans le secteur de la volaille, est dans les plans du gouvernement. Selon M. Plamondon, Il faut donc que le projet de loi soit adopté avant la fin de la session.

« Dans le secteur de la gestion de l’offre, les élus ne peuvent plus simplement promettre et ne pas agir, insiste Louis Plamondon. Les gens du milieu se sont mobilisés et se sont prononcés en faveur du projet de loi. Le but du projet de loi C-216 était exactement de mettre sous forme de loi ce que tous les partis politiques promettent aux producteurs depuis des années. Nous souhaitons maintenant un traitement rapide à la Chambre des communes et au Sénat afin de concrétiser cette énorme victoire pour le monde agricole. »