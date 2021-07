Bilan de session du député Louis Plamondon

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, et Louis Plamondon, député de Bécancour – Nicolet – Saurel, ont dressé le bilan de la session parlementaire.

« Dans la dernière semaine uniquement, la Chambre a pris acte que le Québec pouvait s’inscrire dans la Constitution en tant que nation française, puis a voté en faveur de l’application de la Charte de la langue française aux entreprises sous juridiction fédérale. Ce sont deux gains importants pour le Québec à l’initiative du Bloc Québécois. Pas plus tard qu’hier, nous avons coupé les vivres au projet de commission pancanadienne des valeurs mobilières, auquel le Québec est vivement opposé depuis des décennies. Et encore cette nuit, nous permettions l’adoption du projet de loi C-10 sur le soutien à la culture, pour lequel seuls le Québec et son milieu culturel étaient prêts à se battre. Le Bloc Québécois a fièrement défendu la nation québécoise, quotidiennement transformé l’ordre du jour à Ottawa et fait des gains dans les dossiers prioritaires du Québec », a déclaré M. Blanchet.

Le Québec : une nation française

Dans un vote historique à l’initiative du Bloc Québécois, la Chambre des communes a pris acte que le Québec inscrira dans la Constitution canadienne que les Québécoises et les Québécois forment une nation dont le français est la seule langue officielle et commune. La Chambre, à l’exception des libéraux, s’est également prononcée en faveur de l’application de la loi 101 aux entreprises sous juridiction fédérale. Tous les partis se sont toutefois prononcés contre un autre projet de loi du Bloc exigeant la connaissance suffisante du français afin d’obtenir la citoyenneté à partir du Québec.

« L’Assemblée nationale a aujourd’hui les coudées franches pour adopter des lois qui correspondent au statut de nation du Québec. Ce constat des élus fédéraux à savoir que le Québec se définit comme une nation de langue française devra dorénavant être un facteur-clé de leurs décisions, particulièrement en matière de promotion au Québec de notre langue officielle et commune », a fait valoir le chef du Bloc Québécois.

Proche des priorités de la population

Le Bloc Québécois a convaincu la Chambre des communes de la nécessité de défendre les personnes les plus vulnérables : les aînés et les personnes atteintes de maladies graves. « Nous nous sommes battus pour que la hausse des pensions soit versée aux gens de 65 ans et plus et non seulement à ceux de 75 ans, afin de ne pas créer deux classes d’aînés. Nous avons obtenu l’appui des parlementaires à notre projet de Loi d’Émilie Sansfaçon à la nécessité de faire passer les prestations de maladie de l’assurance-emploi à 50 semaines. Ce sont-là deux combats que nous n’abandonnerons jamais », a déclaré le député de Bécancour – Nicolet - Saurel.

Dans le cadre du débat sur l’aide médicale à mourir, M. Blanchet a exceptionnellement offert son soutien à un bâillon du gouvernement, rendu nécessaire pour faire adopter cette loi. Puis, tout récemment, le Bloc Québécois a travaillé de concert avec les représentants des Premières Nations et des Inuits afin d’élaborer un plan d’action pour faire la lumière sur la tragédie historique des pensionnats autochtones.

Gestion de la pandémie

« Nous étions là pour protéger la sécurité de la population, mais aussi pour l’aider à traverser la crise. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour faire adapter les programmes fédéraux aux différents types de travailleurs du Québec, notamment les travailleurs autonomes, ainsi qu’aux différents modèles de PME. Nous avons également obtenu gain de cause afin que les compagnies aériennes remboursent leurs clients pour les vols annulés si elles veulent de l’aide à même les fonds publics. Évidemment, nous avons aussi protégé les contribuables en mettant fin à l’octroi gouvernemental de généreux contrats sans appel d’offres aux proches des libéraux, comme lors du scandale WE Charity », a poursuivi Louis Plamondon.

L’économie des régions à cœur

« L’appui du Bloc aux producteurs agricoles est indéfectible : nous en avons fait une condition de notre appui au budget, en plus de défendre un projet de loi mettant fin aux brèches dans la gestion de l’offre et d’en coparrainer un autre sur le transfert intergénérationnel des fermes. Nous avons appuyé les agriculteurs pour qu’Ottawa règle le fiasco des travailleurs étrangers temporaires et, notamment obtenu qu’il retire à l’entreprise Switch Health la gestion de leurs tests de dépistage. Nous avons déposé un projet de loi pour créer un crédit d’impôt pour les nouveaux diplômés qui veulent s’établir en région. Nous avons déposé des plans concrets pour créer des emplois à travers la maximisation du potentiel forestier et pour soutenir nos petits commerces locaux. Nous avons également été les seuls à prendre le parti des pêcheurs en affrontant l’incompétence fédérale dans la gestion des ports et des installations de pêche dans l’Est-du-Québec. Le Bloc Québécois a été debout pour les régions du Québec », a fait valoir le député de Bécancour – Nicolet - Saurel.

« En rétrospective, le Bloc Québécois remplit ses promesses à Ottawa malgré les difficultés entraînées par la crise sanitaire. Nous avons porté dans toutes nos actions parlementaires les engagements que nous avons pris auprès des Québécoises et des Québécois. Aujourd’hui, alors que nous espérons impatiemment le retour à la normalité, je suis fier de réaliser que le travail de l’équipe du Bloc Québécois a contribué à ce que les Québécois sortent de cette crise prêts à rebondir. Le Québec peut avoir confiance qu’après avoir pu compter sur le Bloc Québécois durant les mois plus sombres, il pourra compter sur nous lors de sa relance tant attendue », a conclu Louis Plamondon.