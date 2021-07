Serge Péloquin sollicite un nouveau mandat à la mairie de Sorel-Tracy 

Voici une lettre ouverte de Serge Péloquin

C’est avec enthousiasme que je solliciterai à nouveau un mandat le 7 novembre prochain à la mairie de Sorel-Tracy. Je connais bien cette ville, ses forces et son fort potentiel. J’y habite avec ma famille depuis toujours et j’en suis un fier ambassadeur.

Comme je le fais depuis mon entrée en politique municipale, je poursuivrai avec énergie mon implication dans le développement de la ville, d’apporter ma contribution au bien-être des citoyens et des citoyennes et de soutenir nos organismes économiques, sociaux et communautaires qui effectuent un travail remarquable et essentiel dans notre communauté.

Parmi les enjeux prioritaires que je continuerai de suivre de près, nous retrouvons la saine gestion des finances de la Ville et la prise de décisions responsables pour une société plus verte et un environnement mieux protégé.

Je poursuivrai le développement économique via notre complexe portuaire et l’accueil de nouvelles entreprises dans notre parc industriel afin de créer des emplois de qualité tout en impliquant nos jeunes.

Ajoutons certains incontournables comme valoriser l’éducation et encourager nos étudiants à persévérer et à nous doter de services sociaux de qualité par le maintien des soins de santé offerts dans notre municipalité.

Pensons aussi à l’accès à des logements abordables afin d’améliorer les conditions de vie des personnes plus vulnérables, ainsi qu’à l’amélioration de notre réseau de transport en commun régional.

Un autre de nos enjeux demeure l’embellissement de notre centre-ville, le verdir, l’animer et l’habiter, lui donner une âme. Parce qu’en plus du commerce, le centre-ville c’est la vie, le patrimoine, les librairies, les musées, les églises, le centre-ville représente le lieu commun avec une histoire, une géographie et sa personnalité.

Dans cette optique, je prends l’engagement ferme d’agir avec les commerçants et propriétaires afin et de développer une stratégie globale pour revitaliser correctement le centre-ville. Nous ferons preuve d’imagination pour que des porteurs de projets s’y installent, ce qui permettra d’assurer sa pérennité et celui de son pôle touristique.

Entouré de mon équipe électorale mobilisée, composée de plusieurs collaborateurs et collaboratrices et de précieux appuis du milieu, j’aurai l’occasion, au cours des prochaines semaines, de partager concrètement avec vous l’ensemble des engagements et des actions axées sur le développement de notre ville et la qualité de vie des citoyens.

Ensemble, nous ferons de Sorel-Tracy une réussite, un milieu de vie de qualité, attractif pour la famille et qui répond aux besoins de ses résidents.

Merci de votre fidèle soutien!

Serge Péloquin, maire