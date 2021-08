Plus de 6 millions de dollars pour favoriser l'accès à la justice

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, a annoncé dernièrement l'octroi de subventions, pour l'année financière 2021-2022, totalisant 6 532 672 $ afin de soutenir des organismes favorisant l'accès à la justice pour les Québécois.

Cette somme, provenant du Fonds Accès Justice, sera partagée entre les 11 centres de justice de proximité.

L'aide financière vise non seulement à financer les activités régulières des centres de justice de proximité, mais également à soutenir leurs services offerts dans le cadre du Programme de prémédiation et de médiation en matière de petites créances et en matière familiale pour les couples sans enfant à charge.

Rappelons que ce programme est destiné à bonifier l'offre de médiation pour favoriser le règlement à l'amiable des litiges des dossiers ouverts à la Division des petites créances et pour permettre aux couples sans enfant commun à charge de régler leur séparation à l'amiable.

« Les centres de justice de proximité viennent en aide à de nombreux citoyens chaque année en les informant sur leurs droits, en les soutenant, en les orientant et en les accompagnant vers les ressources appropriées, souligne le ministre Jolin-Barrette. Grâce aux subventions annoncées, ces organismes, qui sont déjà une référence en matière d'information juridique pour la population, pourront continuer de favoriser un meilleur accès à la justice. »