Une subvention de 28 000 $ pour la Maison La Source 

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond annonce au nom d’Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine, l’octroi d’une aide financière maximale de 28 000 $ à la Maison La Source, via l’Accord Canada-Québec pour les refuges pour femmes et les organismes d’aide aux victimes de violences sexuelles et de violence conjugale au Québec pour répondre à la pandémie COVID-19.

Cette aide financière favorisera l’adaptation et la continuité des services de l’organisme en fonction des directives de la Direction générale de la santé publique.

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, accueille chaleureusement l’octroi de cette subvention : « La Maison La Source soutient les femmes victimes de violence conjugale et en difficulté depuis maintenant 38 ans. D’année en année, Madame Lucie Hénault et son équipe aguerries apportent une aide de première nécessité grâce à des activités pertinentes. L’obtention d’une telle subvention du Secrétariat à la condition féminine permettra à l’organisme de continuer de répondre aux besoins de leurs usagers qui ont pu voir leur situation se précariser davantage dans le contexte actuel. »

« La dernière année a profondément affecté la vie des femmes qui vivent dans un contexte de violence ce qui amène à une plus grande détresse et à un plus grand isolement. Pour plusieurs d’entre elles, il est plus difficile d’entrer en contact avec nous dans le contexte particulier de la pandémie. Nous travaillons à développer de nouvelles façons de faire afin qu’elles puissent nous joindre en toute sécurité. » - Madame Lucie Hénault, directrice générale de la Maison La Source

Les femmes victimes de violence conjugale peuvent rejoindre La Maison La Source en composant le (450) 743-2821, ou à partir de la ligne sans frais SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010. Tous les services sont gratuits et offerts à l’ensemble des citoyennes établies sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel, incluant Contrecœur.