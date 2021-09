Vote par correspondance aux élections municipales pour les Lorrains admissibles

Les électeurs lorrains âgés de 70 ans et plus pourront voter par correspondance lors des élections municipales prévues cet automne. La Ville de Lorraine emboîte ainsi le pas à plusieurs autres municipalités, afin d’inciter le plus grand nombre de citoyens possible à exercer leur droit de vote, et ce, de la manière la plus sécuritaire qui soit, en cette période de pandémie.

Tout électeur qui remplit l’une des conditions suivantes et qui en fait la demande dans le délai imparti est admissible au vote par correspondance :

Être un électeur domicilié à Lorraine résidant dans un centre hospitalier, un CHSLD, un centre de réadaptation, une résidence privée pour aînés, un centre d’accueil, ou dans toute autre installation admissible;

Être un électeur domicilié à Lorraine incapable de se déplacer pour des raisons de santé, ou être son proche aidant résidant à la même adresse;

Être un électeur qui aura 70 ans ou plus le jour du scrutin;

Être un électeur dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de santé publique parce qu’il : est de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; a reçu un diagnostic de la COVID-19 et est toujours considéré comme porteur de la maladie; présente des symptômes de COVID-19; a été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; est en attente d’un résultat de test de COVID-19.



Toute personne se trouvant dans une de ces situations et qui souhaite voter par correspondance devra en faire la demande au bureau de la présidente d’élection de Lorraine, Me Annie Chagnon.

Demande de vote par correspondance

Pour effectuer une demande de vote par correspondance, deux options s’offrent aux citoyens : en faire la demande verbalement ou remplir le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville et le transmettre à [email protected] dans les temps requis.

La demande de vote par correspondance pour les électeurs domiciliés dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de santé publique doit être faite dans la période du 17 au 27 octobre 2021. Leur autorisation de vote par correspondance sera uniquement valide pour l’élection en cours au moment de la demande.

La demande des autres électeurs domiciliés éligibles sera valide pour l’élection du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui en découlent. La demande de vote par correspondance peut être effectuée dès maintenant et jusqu’au mercredi 27 octobre 2021.

Trousse de vote par correspondance

À compter du 11 octobre 2021, la trousse de vote par correspondance, qui comprend les bulletins de vote et les documents explicatifs, sera transmise aux électeurs qui ont fait une demande conforme.

En plus de marquer leurs bulletins de vote à l’aide d’un crayon à mine, d’un crayon à l’encre bleue ou d’un crayon à l’encre noire, les électeurs devront compléter et signer une déclaration à laquelle ils joindront une photocopie d’une pièce d’identité valide, avec leur signature. Tous les documents requis ainsi que les bulletins de vote devront être retournés à l’hôtel de ville de Lorraine avant le vendredi 5 novembre 2021 à 16 h 30.