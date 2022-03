Fin de l'urgence sanitaire : Legault dépose un projet de loi

Cela fait deux ans que le gouvernement Legault a déclaré l’état d’urgence sanitaire et c’est ce matin qu’il dépose le projet de loi y mettant fin.

Après deux semaines de pause parlementaire, les élus devront en ce premier jour de reprise débattre du projet et passer au vote pour son adoption. C’est le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui est le responsable et qui le présentera.

Rappelons que l’état d’urgence sanitaire permettait au gouvernement Legault de mettre en place, entre autres, des mesures sans passer obligatoirement par l’Assemblée nationale. L’opposition a souvent critiqué cet état.

Québec ne se cache pas qu’il a l’intention de garder certains pouvoirs que l’état d’urgence lui permet. On parle par exemple d’obliger le port du masque dans les transports en commun et le versement de primes aux travailleurs de la santé.

Si le projet de loi est adopté, M.Dubé tiendra une conférence de presse à 12 h 15 aujourd'hui.