Le gouvernement du Québec précise les mesures mises en place pour accueillir les Ukrainiens qui fuient la guerre dans leur pays.

Ces derniers seront notamment dirigés vers un kiosque d’accueil du gouvernement du Québec à leur arrivée à l’aéroport Montréal−Trudeau afin d’établir un contact direct avec eux dès leur arrivée en sol québécois, a indiqué jeudi matin le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, qui cumule aussi les fonctions de ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Les ressortissants ukrainiens pourront bénéficier d’un hébergement temporaire, mais aussi d’une aide pour la recherche d’un logement permanent.

On les dirigera aussi vers les services offerts en éducation pour leurs enfants au préscolaire, au primaire et au secondaire, mais aussi en matière d’aide à l’emploi, d’intégration et d’apprentissage du français.

« Le gouvernement suit de près la situation en Ukraine. Ce que nous voulons c’est mettre les bouchées doubles dès maintenant pour la mise en place de mesures appropriées pour accueillir dignement les personnes ukrainiennes dès leur arrivée au Québec», a affirmé le ministre Boulet.

Le MIFI travaillera notamment de concert avec des organismes de la communauté ukrainienne et de la Croix−Rouge pour offrir des services adaptés aux besoins des personnes provenant de l’Ukraine.

Ces personnes auront aussi accès à divers services en santé, a précisé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

« Nous pouvons d’ailleurs compter, partout au Québec, sur 14 cliniques de personnes réfugiées qui agissent à titre de passerelles. Ces importantes ressources spécialisées sauront répondre adéquatement aux besoins de ces personnes qui seront accueillies chez nous», a indiqué M. Dubé.

Pour sa part, le ministre de l’Éducation, Jean−François Roberge, soutient que tout sera mis en oeuvre pour faciliter cette transition aux enfants ukrainiens.

«Nous prendrons soin de les aider, en gardant en tête leurs possibles besoins particuliers. Des services d’accueil, de francisation, d’interprétation et de soutien psychologique pourront bien entendu être offerts», a affirmé M. Roberge.

Une ligne téléphonique dédiée aux ressortissants ukrainiens a également été créée pour les informer et les guider dans leurs démarches au Québec. Il s’agit du (514) 789−1866 dans la région de Montréal ou du 1− 833−556−1866 ailleurs au Québec ou par courriel à [email protected]

Les employeurs qui désirent recruter des Ukrainiens et des Ukrainiennes à leur arrivée au Québec pourront aussi le faire en utilisant les outils mis à leur disposition par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, a rappelé le ministre Boulet.