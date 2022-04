Ottawa réserve 5,3 G $ pour les soins dentaires, mais la mécanique reste à déterminer

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, met le cap sur l’après−pandémie et promet de répondre à la crise effrénée du logement avec son budget pour l’année 2022 présenté jeudi. L’entente libérale et néo−démocrate conclue récemment se fait aussi bien sentir. «Aujourd’hui, le Canada est de retour en force», a−t−elle lancé au sujet des perturbations économiques surmontées depuis la venue, il y a plus de deux ans, de la COVID−19.