Retour sur la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel

Les conseillers régionaux se sont réunis le 8 juin pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel. Cette séance peut d’ailleurs être visionnée en ligne.

Les conseillers régionaux ont attribué deux contributions financières :

• 2 000 $ pour l’événement Sainte-Victoire en Fête/Expo auto rétro;

• 2 000 $ pour le Salon des métiers d’arts de Sorel-Tracy.

Considérant les derniers événements vécus en lien avec l’octroi d’une aide financière via le Fonds région et ruralité (FRR), les conseillers régionaux ont convenu, à la suite d’une discussion sur le sujet tenue en caucus avant la séance de mai, de modifier la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Ainsi, la phrase suivante sera ajoutée : L’appui de la ou des municipalités concernées doit également préciser que le Conseil est d’accord que les sommes demandées pour ce projet soient prélevées à même le montant de l’enveloppe municipale qui lui ou leur est réservée du FRR.

Les élus ont résolu de verser le solde résiduel de l’enveloppe réservée à la Ville de Sorel-Tracy du FRR pour son projet d’aménagement d’une surface synthétique, soit un montant de 55 223 $. De plus, ils ont aussi convenu de réserver l’entièreté de l’enveloppe 2023 (partie 3 du volet 2 du FRR) pour ce projet.

Sécurité

Dans le but de maintenir, améliorer et uniformiser les appareils de communication et les fréquences mises à la disposition des services de sécurité incendie, les membres du Conseil se sont engagés à participer à un projet d’étude de diagnostic des besoins en radiocommunication du territoire de la MRC. Ce projet sera présenté dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du FRR.

Nomination

Considérant le contexte, les conseillers régionaux ont procédé à la nomination de Sylvain Dupuis à titre de président par intérim de Parc éolien Pierre-De Saurel et de Diane De Tonnancourt à titre de présidente par intérim de la Société de transport collectif. La prochaine séance du Conseil de la MRC aura lieu le 6 juillet 2022, à 20 h.