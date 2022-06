Le député Jean-Bernard Émond briguera un second mandat dans Richelieu

Après quatre ans au service des citoyennes et citoyens de Richelieu, le député Jean-Bernard Émond dresse son bilan et confirme qu’il briguera un second mandat dans la circonscription de Richelieu.

Jean-Bernard Émond dresse un bilan positif de son premier mandat en poste. Parmi les gains et accomplissements dont le député est le plus fier, notons les changements essentiels à l’amélioration des soins de santé localement avec entre autres un investissement de plus de 6 M$ pour un nouvel appareil d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) à l’Hôtel-Dieu de Sorel. À cela s’ajoutent les nombreux projets majeurs de modernisation de l’établissement de santé local, dont le nouveau département pédiatrique qui a été inauguré le 1er juin dernier.

En éducation, ce sont plus de 37 millions de dollars qui ont été investis pour l’amélioration des écoles de la circonscription de Richelieu. Après huit ans d’attente et plusieurs refus essuyés, le dossier de l’agrandissement du pavillon Notre-Dame de l’École intégrée d’Yamaska a enfin connu un dénouement positif. Par ailleurs, l’École secondaire Bernard

Gariépy connaîtra une cure de rajeunissement grâce à une subvention de plus de 14 M$. Finalement, une enveloppe de 165 000 $ a été accordée pour la réfection des cours d’écoles de la région afin d’assurer le bien-être et la sécurité des élèves.

Viennent également s’ajouter à ces réalisations les 20 M$ pour un tout nouveau complexe aquatique à Sorel-Tracy, l’autorisation d’un nouveau terrain synthétique par le ministère de l’Éducation à l’École secondaire Bernard-Gariépy, ainsi qu’un soutien financier important aux nombreux organismes communautaires et sportifs de la région.

Au niveau national, c’est avec beaucoup de fierté que le député Jean-Bernard Émond s’est investi à l’Assemblée nationale du Québec afin de participer à de nombreuses avancées pour le Québec. « Notre gouvernement a tenu ses promesses. C’est plus de 3 G$ par année qui ont été remis dans les poches des Québécois, notamment grâce à la réduction des taxes scolaires et à l’augmentation de l’Allocation famille. Nous avons procédé à la mise en place de lois importantes pour la nation québécoise. Je pense bien sûr à la loi 21 sur la laïcité, à la loi 96 qui vise à protéger notre langue, le français. Le Québec est maintenant plus prospère

que jamais, avec un taux de chômage historiquement bas. Les quatre dernières années ont permis au Québec de prendre le virage de l’économie verte afin de devenir un leader mondial en la matière. Je suis également très fier des avancées significatives dans la lutte contre la violence faite aux femmes avec la mise en place des bracelets antirapprochement », a rappelé le député Jean-Bernard Émond.

Après avoir été élu sous les couleurs de la Coalition Avenir Québec dans l’équipe de François Legault pour une première fois en 2018, Jean-Bernard Émond souhaite poursuivre son engagement envers les citoyennes et citoyens de Richelieu : « Bien que la pandémie ait occulté une bonne partie du mandat, engendrant des défis imprévisibles, je suis fier des gains obtenus pour notre belle région et je suis résolu à poursuivre le travail. C’est donc avec humilité que j’annonce que je solliciterai un second mandat au scrutin d’octobre prochain. Il y a encore beaucoup à faire et j’aurai l’occasion de dresser mes priorités lors de la campagne électorale », conclut le député Jean-Bernard Émond.