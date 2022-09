Les baisses d'impôt: «une fausse bonne idée», disent les centrales syndicales

Les électeurs qui seraient tentés de se laisser séduire par les promesses de baisses d'impôt de certains partis politiques devraient se rappeler qu'à quelques jours de la rentrée scolaire, on manquait encore d'enseignants, et qu'au plus fort de la pandémie, il a fallu faire venir l'armée dans des CHSLD parce qu'on manquait de travailleurs.

Les quatre centrales syndicales ont rencontré la presse, vendredi à Montréal, pour faire état de leurs demandes aux partis politiques, dans le cadre de la présente campagne électorale.

Elles en ont profité pour commenter les récentes promesses de baisses d'impôt.

La CSQ, la FTQ, la CSN et la CSD rappellent l'importance des services publics: des soins de santé, de l'éducation, des services de garde, qui sont justement financés par ces impôts. Payer moins d'impôt voudra nécessairement dire accepter qu'il y ait moins de services publics, ont-elles fait valoir à l'unisson.

Pour les quatre, qui représentent ensemble 1,2 million de travailleurs québécois, les baisses d'impôt sont «une fausse bonne idée».

Les quatre croient qu'il faut plutôt aider davantage les moins nantis, comme avec une hausse du salaire minimum, et des mesures plus permanentes.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne