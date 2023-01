Retraite du cabinet Trudeau: la situation des passeports au menu des discussions

Le cabinet libéral entamera mardi la deuxième journée de sa retraite de trois jours à Hamilton et plusieurs enjeux sont au menu des discussions, dont la lutte contre l'inflation, mais aussi la situation des passeports.

La ministre de la Famille, Karina Gould, doit offrir une mise à jour sur la situation dans les bureaux des passeports, qui ont été submergés par les demandes de renouvellement l'année dernière tandis que les restrictions liées à la COVID-19 avaient été assouplies.

Devant les délais de plusieurs mois pour l'émission de passeports, plusieurs détracteurs du gouvernement ont accusé les libéraux d'être incapables de fournir des services de base aux Canadiens.

Les libéraux sont à la traîne des conservateurs dans la plupart des sondages récents et le choix de Hamilton pour la retraite est stratégique sur le plan électoral – la ville se trouve dans l'une des régions les plus compétitives du pays, et les libéraux doivent bien performer là-bas s'ils veulent rester au pouvoir.

Le premier ministre Justin Trudeau commencera sa journée en rencontrant la mairesse de Hamilton, Andrea Horwath.

La Presse Canadienne