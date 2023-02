Protection incendie: la Ville de Sorel-Tracy conclut une entente de desserte

La Ville de Sorel-Tracy annonce la signature d’une toute nouvelle entente de desserte avec les municipalités de Saint-Robert, Saint-Joseph-de-Sorel, Ste-Anne-de-Sorel et Saint-Victoire-de-Sorel.

Le Service de protection et d’intervention d’urgence de Sorel-Tracy sera donc appelé à intervenir dans ces 4 municipalités voisines à titre de premiers répondants, mais aussi pour la prévention, la lutte aux incendies et les interventions spécialisées (matières dangereuses, de même que pour les sauvetages sur glace, nautique, en hauteur et en espaces clos).

Pour le maire de Sorel-Tracy, Patrick Péloquin, « la signature de cette entente démontre le climat de confiance et de collaboration qui s’est mis en place dans la région. Les municipalités voisines reconnaissent par ailleurs l’expertise du Service de protection et d’intervention d’urgence de Sorel-Tracy qui a démontré à de nombreuses occasions son efficacité lors de situations d’urgence. Nous en sommes très fiers. »

En vertu de cette entente, le partage des coûts sera mieux réparti entre la Ville et les municipalités desservies, et il se fera au prorata de la population et des heures de travail effectuées par le Service de protection et d’intervention dans ces municipalités.

L’entente est d’une durée de 5 ans.