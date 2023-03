Appui de 10 M$ à la Ville de Sorel‑Tracy pour revaloriser des terrains situés dans le parc industriel Ludger‑Simard

Le gouvernement du Québec attribue 10 millions de dollars à la Ville de Sorel‑Tracy pour appuyer la décontamination, l’aménagement et la réhabilitation de terrains stratégiquement situés dans la zone industrialo-portuaire et le parc industriel Ludger‑Simard. L’objectif est de pouvoir y réaliser d’éventuels projets de développement économique.

Le député de Richelieu, Jean‑Bernard Émond, en a fait l’annonce ce lundi au nom du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon.

Une fois décontaminés et revalorisés, les terrains ciblés permettront de concrétiser des investissements privés et d’accueillir des entreprises bien établies et d’autres en croissance.

« L’idée de donner un second souffle à la zone industrialo-portuaire et au parc industriel Ludger‑Simard suscite une grande mobilisation des intervenants régionaux. La décontamination de terrains stratégiques représente une étape cruciale pour concrétiser cette vision commune et stimuler davantage l’économie régionale. On est donc fier d’y contribuer! », a indiqué le député.

De son côté, le maire de Sorel-Tracy, Patrick Péloquin, a souligné qu’il s’agissait d’une excellente nouvelle pour la Ville. « La subvention aidera à revaloriser des terrains industriels stratégiques qui donnent accès à la rivière Richelieu et à la voie maritime du Saint-Laurent. La décontamination du site permettra de revitaliser ce secteur, qui a tout le potentiel pour jouer un rôle majeur dans le développement de notre région. »