Santé mentale: Bonnardel évoque l'idée de suspendre des permis de conduire

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a évoqué mardi l'idée de suspendre le permis de conduire de certaines personnes qui ont des problèmes de santé mentale.

M. Bonnardel était invité à commenter la tragédie d'Amqui mardi matin sur les ondes de Radio-Canada.

La veille, un suspect de 38 ans avait percuté des piétons qui marchaient en bordure de route à Amqui, un geste qu'il aurait prémédité, selon l'enquête des policiers.

Le drame a fait deux morts dans la petite communauté du Bas-Saint-Laurent. De plus, un bébé et un jeune enfant ont été blessés gravement, mais on ne craindrait pas pour leur vie.

Le ministre Bonnardel s'est demandé pendant l'entrevue à Radio-Canada si le suspect souffrait de troubles mentaux.

«Est-ce que ces personnes peuvent obtenir un permis de conduire? (...) Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire pour protéger (la population)?» a-t-il demandé.

Caroline Plante, La Presse Canadienne