Ottawa allonge 6,7 millions $ pour 22 projets environnementaux

Ottawa appuiera le financement d'une vingtaine de projets visant la protection d'habitats naturels à travers le pays, en pigeant 6,7 millions $ du Fonds pour dommages à l’environnement (FDE).

Le ministre de l'Environnement Steven Guilbeault en a fait l'annonce mardi matin à Longueuil, en Montérégie, où un organisme recevra 100 000 $ pour un projet contribuant à la sauvegarde de la rainette faux-grillon de l'Ouest.

Créé en 1995, le FDE perçoit notamment les montants d'amendes ou provenant d'ordonnances de la cour pour infractions environnementales. Ces fonds sont ensuite investis pour soutenir la conservation de la faune et de la flore sauvage.

«Autrement dit, on finance la restauration de l'environnement à même les ressources de ceux qui causent les dommages», a indiqué M. Guilbeault en conférence de presse.

Ce sera au tour de 22 projets répartis au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nunavut d'en bénéficier.

Les initiatives viseront, entre autres, à prendre des mesures de restauration et de gestion pour plus de 1029 hectares d’habitat, ainsi que réduire et détourner plus de 30 800 kilogrammes de déchets toxiques ou dangereux.

Le fonds soutiendra également des études menées sur plus de 19 millions d’hectares d’habitat.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne