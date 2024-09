La gouverneure générale du Canada réagit face à la polémique sur son français

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a répondu jeudi soir aux critiques concernant sa capacité à s'exprimer en français, quelques jours après sa visite dans la région de Québec.

Après de vives réactions à Ottawa en début de semaines, le bureau de Mme Simon avait annoncé mercredi matin qu'elle avait dû renoncer à visiter un organisme communautaire où elle était attendue.

Dans une déclaration communiquée par le Bureau de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon a ainsi répondu aux réactions provoquées lors de son passage au Québec au sujet de son incapacité à s'exprimer en français.

«Étant Canadienne et Québécoise, je comprends très bien la relation critique entre l'identité, la culture et la langue, écrit-elle. C'est pourquoi parler ma langue maternelle, l'inuktitut, fait partie intégrante de mon identité.»

«Bien que parlant couramment l'inuktitut et l'anglais, je n'étais pas en mesure de parler le français.»

Elle ajoute qu'elle comprend l'importance du français pour les Canadiens et Canadiennes francophones et que «c'est un élément essentiel de leur culture et de leur identité.»

«C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque j'ai pris mes fonctions de gouverneure générale, je me suis engagée à apprendre le français et à continuer de m'exercer, afin de m'améliorer et d'utiliser les trois langues.»

Elle indique également son désir de rester fidèle à ce qu'elle a dit dans son discours d'installation à savoir qu'elle s’efforcera de «jeter des ponts entre les diverses origines et cultures qui reflètent le caractère unique et prometteur de notre grand pays».