Le ministre des Finances Eric Girard présentera un énoncé économique jeudi

Le ministre des Finances Eric Girard fera le point sur les finances publiques du Québec, jeudi matin, alors qu'il présentera un énoncé économique.

M. Girard devrait annoncer un resserrement des dépenses, étant donné le déficit record de 11 milliards $ prévu dans le budget de cette année.

Il y a quelques semaines, le ministre a rappelé que le but de l'exercice est de «donner l'état des finances publiques et de l'économie», en plus de «répondre aux enjeux prioritaires».

M. Girard rencontrera les journalistes à 11 heures à Québec pour faire le point sur la situation financière de la province.

Lors de sa mise à jour économique de novembre 2023, le ministre avait annoncé des investissements additionnels pour le logement, les banques alimentaires, les sociétés de transport, la lutte à l'itinérance et aux changements climatiques, entre autres.

Quatre mois plus tard, il annonçait cependant un déficit record de 11 milliards $ et disait vouloir déposer un plan de retour à l'équilibre budgétaire au moment de la publication du prochain budget, pour 2025-2026.

Afin d'éliminer le déficit structurel, le gouvernement prévoit que la croissance de ses revenus devra être supérieure de 1,1 point de pourcentage à celle de ses dépenses d'ici 2028-2029.

Jeudi, M. Girard doit également faire le point sur la réévaluation des mesures fiscales, un exercice censé dégager des économies de 1 milliard $ sur cinq ans.

Le Québec présentera son énoncé économique dans le contexte où le président désigné des États-Unis, Donald Trump, a promis de mettre en place plusieurs mesures protectionnistes qui pourraient nuire à l'économie québécoise.

Un absent chez les solidaires

Dans le camp de Québec solidaire, ce seront les députés Vincent Marissal et Christine Labrie qui réagiront à la mise à jour économique, puisque le porte-parole du parti en matière de finances, Haroun Bouazzi, a choisi de prendre quelques jours de repos.

M. Bouazzi est au centre d’une controverse après avoir affirmé qu’il voyait «tous les jours» à l’Assemblée nationale «la construction de cet Autre» dont la culture «serait dangereuse ou inférieure».

Sur le réseau social X, M. Bouazzi a avoué que les derniers jours ont été éprouvants, surtout pour sa famille, ce pour quoi il prendra quelques jours de repos pour être aux côtés de son épouse et de ses enfants.

Mercredi, la nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, a laissé entendre qu'un «rebrassage des dossiers» est à prévoir au sein du parti, en raison de son élection. Elle n'a pas fermé la porte à la possibilité de délester M. Bouazzi de ses responsabilités au caucus.