Incendie à l’école Bernard-Gariépy : Jean-Bernard Émond souligne la résiliation

Lors d’une déclaration au Salon rouge de l’Assemblée nationale, le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, a tenu à souligner la résilience et la mobilisation exemplaire de la communauté à la suite de l’incendie survenu le 14 janvier dernier à l’école secondaire Bernard-Gariépy (ESBG).

« L’incendie du 14 janvier dernier à l’école secondaire Bernard-Gariépy a été un véritable défi pour notre communauté. Toutefois, c’est dans ces moments difficiles que la solidarité et le professionnalisme prennent tout leur sens », a déclaré M. Émond.

Il a félicité chaleureusement toutes les équipes impliquées pour leur réactivité exemplaire et leur efficacité : « Je tiens à féliciter chaleureusement toutes les équipes de l’ESBG, du Centre de services scolaire, ainsi que les pompiers, les équipes de Fernand-Lefebvre et du Cégep, et tous ceux et celles impliqués, pour leur réactivité exemplaire et leur efficacité. Grâce à leur engagement, la sécurité de tous a été préservée et les conséquences de cet incendie ont été limitées. Je tiens également à saluer le calme et la coopération des élèves, qui ont joué un rôle crucial. »

M. Émond a également souligné la force collective démontrée dans cette épreuve : « L’incendie a mis à l’épreuve notre résilience, mais il nous a également unis. Aujourd’hui, plus forts que jamais, notre communauté a démontré qu’elle est en mesure de faire face à toutes les épreuves. »

Il a conclu son allocution avec un message porteur de solidarité et de fierté : « Nous sommes ESBG! »