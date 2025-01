La CSN dénonce les allers-retours au privé de certains médecins

Un groupe de plusieurs dizaines de militantes et de militants de la CSN ont manifesté devant la clinique Lacroix à Boucherville, hier, en avant-midi, pour dénoncer la multiplication des allers-retours au privé pratiqués par les médecins.

Une requête d’accès à l’information faite par la centrale syndicale révèle d’ailleurs que la pratique est en hausse au Québec. Dans la région de Boucherville, un médecin gastroentérologue, M. Victor Plourde, s’est notamment désaffilié plus de six fois du régime public dans la dernière année.

« En Montérégie, les difficultés d’accès aux soins sont criantes. Dans ce contexte, la dernière chose dont on a besoin c’est de perdre des médecins pendant qu’ils vont maximiser leur revenu au privé », explique Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie.

La CSN revendique la fin de ces allers-retours en mettant un terme à l’exode des médecins vers le privé. En ce moment, un simple avis 30 jours avant de pratiquer au privé est requis, rendant les allers-retours d’une grande simplicité.

Dans le cadre d’un plan d’urgence pour régler la crise d’accès au réseau, la CSN réclame aussi à Québec l’imposition d’un moratoire sur l’ouverture des cliniques médicales à but lucratif. Elle demande de plus au gouvernement la garantie selon laquelle les services destinés au public ne seront plus confiés au secteur privé, et ce, afin d’assurer une gestion transparente et centrée sur les besoins de la population plutôt que sur le profit.

L’ensemble de ces mesures peut être appliqué dès maintenant et sans délai si le gouvernement s’y décide. Depuis plusieurs mois, la CSN se déploie partout au Québec à travers la campagne « Pas de profit sur la maladie ». Par cette opération massive, elle invite les Québécoises et les Québécois à joindre leur voix à la lutte pour un réseau de la santé et des services sociaux vraiment publics.