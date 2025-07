Le nombre d’emplois dans la fonction publique fédérale pourrait diminuer de 57 000

Un nouveau rapport du Centre canadien de politiques alternatives indique que la fonction publique fédérale pourrait perdre près de 57 000 emplois au cours des quatre prochaines années, alors qu’Ottawa cherche à réduire ses dépenses.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a envoyé des lettres à plusieurs ministres pour leur demander de réduire les dépenses de programmes de leurs ministères de 7,5 % au printemps prochain, de 10 % l’année suivante et de 15 % en 2028-2029.

Le rapport, rédigé par David Macdonald, économiste principal au Centre canadien de politiques alternatives, indique que la fonction publique fédérale pourrait perdre jusqu’à 57 000 employés d’ici 2028.

Le rapport prévoit que des dizaines de milliers d’emplois seront supprimés à l’Agence du revenu du Canada (ARC), à Emploi et Développement social Canada (EDSC) et à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), trois organisations qui ont déjà connu une baisse d’effectifs ces derniers mois.

Selon le rapport, les villes d'Ottawa et de Gatineau seront probablement les plus touchées par les compressions, car près de la moitié des pertes d'emplois se produiront dans la région de la capitale fédérale.

Le rapport prévoit que les répercussions sur les services se feront sentir partout au pays en raison des pertes d'emplois, ajoutant que les compressions entraîneront des temps d'attente plus longs, davantage d'erreurs et «moins de personnes pour les corriger».

Catherine Morrison, La Presse Canadienne