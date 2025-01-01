Des républicains critiquent le Canada pour la gestion des feux de forêt

De plus en plus de législateurs républicains interpellent le Canada en raison des incendies de forêt qui projettent de la fumée au-delà de la frontière internationale, jusque dans leurs États.

«Si le Canada ne parvient pas à maîtriser ces incendies, il devra en assumer les conséquences, a déclaré le représentant du Wisconsin, Calvin Callahan, dans un communiqué de presse publié mercredi. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que notre air devient un danger pour la santé.»

Calvin Callahan s'est joint à d'autres législateurs républicains de l'Iowa, du Minnesota et du Dakota du Nord pour déposer une plainte officielle contre le Canada auprès de Lee Zeldin, administrateur de l'Agence américaine de protection de l'environnement, et de la Commission mixte internationale, une organisation binationale qui résout les différends relatifs à la qualité de l'eau et de l'air.

Les législateurs républicains ont demandé une enquête sur les pratiques canadiennes de gestion des incendies de forêt et des recours potentiels en vertu du droit international.

Calvin Callahan rejoint un groupe de politiciens républicains d'autres ordres de gouvernement qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant les incendies de forêt au Canada.

Le représentant du Michigan, Jack Bergman, a envoyé lundi une lettre au sénateur canadien Michael MacDonald pour réclamer des politiques de gestion forestière plus strictes et une plus grande responsabilisation des responsables canadiens. Tous deux sont membres du Groupe interparlementaire Canada-États-Unis.

«Il est essentiel que la gestion des forêts et l'atténuation des incendies de forêt soient traitées comme une priorité bilatérale en matière d'environnement et de santé publique», indique la lettre.

Le représentant du Michigan, John James, a envoyé une lettre au premier ministre Mark Carney la semaine dernière, affirmant que ses électeurs s'étouffent sous la fumée toxique des incendies de forêt.

Citant une lettre envoyée en juillet par d'autres membres républicains du Congrès à l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman, M. James a affirmé que «depuis lors, plutôt que des progrès, nous avons assisté à une escalade».

M. James a indiqué que la déclaration d'un deuxième état d'urgence dans le Manitoba par le premier ministre, Wab Kinew, «a confirmé ce que de nombreux Américains craignaient: que le Canada ne fasse pas assez pour arrêter ces incendies avant qu'ils ne se déclarent».

Le législateur américain a également critiqué les commentaires de M. Kinew en réponse à la lettre initiale.

«C'est ce qui détourne les gens de la politique», avait répondu M. Kinew en juillet.

«Lorsqu'un groupe de membres du Congrès tente de banaliser et de tirer profit d'une saison des feux de forêt qui a coûté la vie à notre province, cela n'a pas sa place en politique», avait ajouté le premier ministre.

Escalade de tensions

Un couple a été tué par un feu de forêt rapide au nord-est de Winnipeg en mai, et des milliers de personnes ont été évacuées de leurs communautés.

Selon M. James, les commentaires du premier ministre Kinew minimisent les effets sanitaires de la fumée des feux de forêt sur les États voisins. Le républicain a soutenu que la fumée constitue une urgence de santé publique «et qu'elle nuit activement aux relations entre les États-Unis et le Canada».

La pression croissante des républicains survient alors que les relations bilatérales entre les deux pays restent tendues.

Le 1er août, le président américain Donald Trump a augmenté les droits de douane sur les produits canadiens à 35 %, après qu'un nouvel accord de sécurité et d'économie n'a pas été conclu avant la date limite fixée par le président. Les droits de douane ne s'appliquent pas aux marchandises conformes à l'Accord commercial Canada-États-Unis-Mexique.

Le Canada est également touché par les droits de douane imposés par M. Trump sur l'acier, l'aluminium, le cuivre et les automobiles.

Ressources naturelles Canada a rappelé en juillet que les feux de forêt étaient un problème mondial causé par les effets du changement climatique, notamment les sécheresses prolongées.

Le président a qualifié les changements climatiques de «canular» et son administration a congédié tous les scientifiques travaillant sur un rapport phare sur le climat.

De nombreux républicains évoquent la saison des feux de forêt de 2023 au Canada, la pire jamais enregistrée. Les incendies qui ont ravagé le pays cette année-là ont envoyé une épaisse fumée aux États-Unis et même au-delà de l'océan Atlantique, jusqu'en Europe du Nord.

Les responsables canadiens ont averti que la saison des feux de forêt de cette année pourrait être la deuxième pire jamais enregistrée. Le Centre interservices des feux de forêt du Canada, un organisme sans but lucratif détenu et exploité par les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de gestion des feux de forêt, a indiqué sur son site web que 744 feux de forêt actifs brûlaient au Canada mercredi.

L'ambassadeur des États-Unis au Canada, Pete Hoekstra, a affirmé mardi que les récents incendies de forêt au Canada constituent un «rappel brutal» des défis communs aux deux pays.

Dans une déclaration partagée par l'ambassade des États-Unis, M. Hoekstra a écrit que les États-Unis et le Canada se soutiennent mutuellement depuis longtemps en temps de crise.

«Les Canadiens nous ont soutenus lors des tragiques incendies de forêt en Californie plus tôt cette année, et nous sommes déterminés à soutenir le Canada maintenant», a-t-il déclaré.

Les incendies de forêt qui ravagent plusieurs États américains, dont la Californie, ont envoyé de la fumée dans les communautés avoisinantes.

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne