Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fiasco de SAAQclic

Alerte: la ministre Geneviève Guilbault témoignera à la commission Gallant

durée 18h00
13 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, doit témoigner la semaine prochaine lors de la reprise des audiences publiques de la commission Gallant, chargée d'enquêter sur les ratés du virage numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

L'information a été confirmée mercredi par une source gouvernementale non autorisée à parler publiquement.

Plus de détails à venir.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de la moitié des Canadiens veulent couper dans la bureaucratie fédérale

Publié le 11 août 2025

Plus de la moitié des Canadiens veulent couper dans la bureaucratie fédérale

Plus de la moitié des Canadiens estiment que la taille et le coût de la fonction publique fédérale devraient être réduits au cours des prochaines années, selon un nouveau sondage Léger. Le sondage indique que 54 % des répondants souhaitent une réduction de la bureaucratie fédérale, 24 % souhaitent la maintenir, 4 % souhaitent l'augmenter et 17 % ...

LIRE LA SUITE
La mémoire de René Lévesque instrumentalisée de toute part

Publié le 8 août 2025

La mémoire de René Lévesque instrumentalisée de toute part

Bien qu’il soit décédé il y a près de 38 ans, René Lévesque est encore vivant dans l’esprit des élus québécois qui n'hésitent pas à instrumentaliser sa mémoire, et ce, peu importe leur position partisane. C’est ce que démontre un essai écrit par le stagiaire de la fondation Jean-Charles-Bonenfant Clovis Brochu intitulé «René Lévesque – Formes et ...

LIRE LA SUITE
Oléoducs: Poilievre veut que Carney permette des mises en chantier d'ici au 14 mars

Publié le 7 août 2025

Oléoducs: Poilievre veut que Carney permette des mises en chantier d'ici au 14 mars

Le chef conservateur Pierre Poilievre met le gouvernement de Mark Carney au défi de permettre, d'ici au 14 mars, le début de la construction de deux oléoducs, d'une autoroute et d'un projet de gaz naturel liquéfié. La date butoir évoquée par M. Poilievre est celle qui marquera le premier anniversaire de M. Carney en tant que premier ministre du ...

LIRE LA SUITE