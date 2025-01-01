Nous joindre
Virage numérique raté

SAAQclic: au tour de Geneviève Guilbault de témoigner à la commission Gallant

durée 09h00
22 août 2025
Par La Presse Canadienne

L'actuelle ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, doit à son tour livrer sa version des faits concernant le fiasco SAAQclic dans le cadre de la commission Gallant, vendredi.

Le témoignage de Mme Guilbault surviendra au lendemain de celui de son prédécesseur aux Transports, François Bonnardel, qui a martelé jeudi avoir reçu des informations incomplètes et erronées à propos des coûts du projet.

La commission Gallant enquête sur la gestion de la modernisation informatique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), comprenant la plateforme SAAQclic.

Questionnée à savoir si elle était prête pour son témoignage, plus tôt cette semaine, Mme Guilbault a répondu: «Évidemment.»

«Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on collabore avec la commission. C'est très important, les travaux qui se déroulent à la commission», a-t-elle affirmé mercredi à son arrivée à une réunion du conseil des ministres.

La semaine dernière, Mme Guilbault avait souligné qu'elle comptait participer aux travaux de la commission Gallant «avec toute la transparence et la collaboration que j'ai l'habitude d'offrir dans l'intérêt des contribuables du Québec».

Geneviève Guilbault est ministre des Transports et de la Mobilité durable depuis octobre 2022.

Jeudi, M. Bonnardel, qui a été ministre des Transports de 2018 à 2022, a soutenu que «quelques personnes» ont réussi, «de façon honteuse», à lui donner des informations inadéquates pour qu'il ne soit pas capable de voir le portrait réel de la situation.

Il a reproché à la société d'État de ne pas lui avoir fourni le vrai portrait financier du virage numérique au moment de son entrée en poste comme ministre, en novembre 2018.

Le projet informatique de la SAAQ, nommé CASA, devrait coûter au moins 1,1 milliard $, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon le Vérificateur général du Québec.

 

