La vérificatrice générale étudiera la mise à jour du système de paie fédéral

La tentative difficile du gouvernement fédéral de moderniser son système de paie sera examinée par la vérificatrice générale du Canada, alors que le gouvernement entame la transition vers un nouveau programme de paie.

Ottawa a annoncé en juin l'attribution d'un contrat de 10 ans à Dayforce, d'une valeur de près de 351 millions $, pour remplacer le système de paie Phénix, qui a été la source de problèmes importants.

Claire Baudry, porte-parole du Bureau du vérificateur général du Canada, indique que le rapport devrait être déposé au Parlement en 2026.

Elle précise que les décisions concernant la portée et le calendrier de l'audit n'ont pas encore été prises.

Le système de paie Phénix a été lancé en 2009 pour un coût initial de 309 millions $ et a commencé à traiter la paie des fonctionnaires en 2016.

Les problèmes liés à Phénix sont apparus presque immédiatement, entraînant des erreurs généralisées sur les chèques de paie des employés et des retards de paiement.

— Avec des informations de Kyle Duggan

Catherine Morrison, La Presse Canadienne