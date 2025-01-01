Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Commission d'enquête Gallant

SAAQclic: le ministère d'Éric Caire ignorait l'extra de 222 millions $ en 2022

durée 15h00
26 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Un ancien haut-fonctionnaire du ministère de la Cybersécurité et du Numérique dit n'avoir jamais été informé en 2022 de coûts supplémentaires à venir de 222 millions $ pour la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Pierre E. Rodrigue a poursuivi mardi matin son témoignage devant la commission Gallant. Il a été sous-ministre au moment où Éric Caire était à la tête du MCN.

Lors d'une rencontre en octobre 2022 entre M. Caire, M. Rodrigue et la SAAQ sur l'avancement de la plateforme SAAQclic, il est notamment question des coûts du projet. La société d'État indique que «les budgets confirmés en septembre 2020 sont respectés». Ceux-ci s'élevaient à 682 millions $, selon ce que la SAAQ présentait dans un tableau de bord.

«Ça été discuté parce que les ministres et les sous-ministres, on sait que c'est l'argent qui nous tue, a affirmé M. Rodrigue. (...) On a eu la confirmation qu'au niveau financier on continuait d'être dans la ligne de mire

«Il n'a pas été question» d'un dépassement de coûts de 222 millions $, ni en octobre ni lors d'une réunion précédente en juin 2022, a précisé le fonctionnaire.

Le procureur de la commission, Alexandre Thériault-Marois, lui a fait remarquer qu'un «avenant» de 45,7 millions $, soit un montant additionnel au contrat du consortium formé des firmes LGS et SAP, circulait au cours de cette même période. Cet ajout a été signé le 31 octobre 2022.

M. Caire et lui sont-ils informés de la signature de cet avenant lors de la rencontre d'octobre, a demandé Me Thériault-Marois.

«Monsieur le commissaire, sous serment, je vous dis non, a répondu fermement M. Rodrigue. Et je ne peux pas l'avoir oublié parce que, si ça avait été dit là, à M. Caire — je connais M. Caire — il se serait énervé et je m'en souviendrais. Donc, ça n'a jamais, jamais été discuté à ce moment-là.»

Rappelons que le projet informatique de la société d'État, nommé CASA, qui comprend la plateforme SAAQclic, devrait coûter au moins 1,1 milliard $, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon le Vérificateur général du Québec (VGQ).

Le témoignage de l'ex-ministre Éric Caire devant la commission Gallant est attendu cette semaine. M. Caire a quitté ses fonctions en février dernier dans la foulée de la publication du rapport du VGQ.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La vérificatrice générale étudiera la mise à jour du système de paie fédéral

Publié hier à 18h00

La vérificatrice générale étudiera la mise à jour du système de paie fédéral

La tentative difficile du gouvernement fédéral de moderniser son système de paie sera examinée par la vérificatrice générale du Canada, alors que le gouvernement entame la transition vers un nouveau programme de paie. Ottawa a annoncé en juin l'attribution d'un contrat de 10 ans à Dayforce, d'une valeur de près de 351 millions $, pour remplacer ...

LIRE LA SUITE
Alerte: Les ministres Sonia LeBel et Christian Dubé à la commission Gallant

Publié hier à 12h00

Alerte: Les ministres Sonia LeBel et Christian Dubé à la commission Gallant

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, seront appelés à témoigner devant la commission Gallant sur les ratés de la plateforme SAAQclic. La commission en a fait l'annonce lundi matin. Plus de détails à venir.

LIRE LA SUITE
Le Québec donnera l'alcool américain périmé plutôt que de le détruire, dit Girard

Publié le 22 août 2025

Le Québec donnera l'alcool américain périmé plutôt que de le détruire, dit Girard

Le ministre des Finances du Québec a déclaré vendredi que 300 000 $ d'alcool américain périmé, interdit sur les tablettes de la province, seront donnés plutôt que détruits. Les commentaires d'Éric Girard font suite à l'annonce faite plus tôt cette semaine par la Régie des alcools disant qu'elle pourrait devoir détruire certains produits ...

LIRE LA SUITE