Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Commission d'enquête Gallant

SAAQclic: «J'aime pas ce que j'entends», dit François Legault

durée 12h00
27 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Alors que les témoignages s’accumulent à la commission Gallant, le premier ministre François Legault a affirmé mercredi qu’il n’aimait pas ce qu’il entendait dans le dossier SAAQclic.

«C'est moi qui ai déclenché une commission d'enquête publique. C’est important que les Québécois sachent ce qui s'est passé exactement», a-t-il affirmé à son arrivée à l’Assemblée nationale.

François Legault doit témoigner à la commission mardi prochain.

«C'est sûr que j'aime pas ce que j'entends depuis le début avec le dossier SAAQclic (...) Je pense qu'il faut que tous les gens impliqués acceptent de témoigner et qu'on fasse la lumière complète dans ce dossier-là», a-t-il ajouté.

En plus du premier ministre, son chef de cabinet, Martin Koskinen, ainsi que l’ancien secrétaire général du Conseil exécutif, Yves Ouellet, seront aussi entendus à la commission.

Homme de l’ombre, M. Koskinen s’est tout de même permis un petit commentaire aux journalistes avant son entrée à l’Assemblée nationale. «La vérité finit toujours par triompher», a-t-il lancé avant de s’éclipser.

«Jamais, au grand jamais, je ne mentirais aux Québécois»

La semaine dernière, lors de son témoignage à la commission Gallant, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a été confrontée à des documents montrant que son cabinet avait obtenu dès 2023 des informations sur des dépassements de coûts entourant la plateforme SAAQclic.

Mercredi, la ministre a tenu à se défendre.

«On nous demande de répondre selon nos souvenirs et selon le contexte du moment. Je n'avais aucun souvenir de ce document-là de 2023. Je vais être très claire. Jamais, au grand jamais, je ne mentirais aux Québécois, encore moins dans le contexte d’un serment dans une commission», a-t-elle assuré.

Au moment d’écrire ses lignes, le témoignage de l’ancien ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, se poursuit à la commission.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

SAAQclic: Éric Caire informé d'une hausse de coûts, mais pas de son ampleur en 2021

Publié à 18h00

SAAQclic: Éric Caire informé d'une hausse de coûts, mais pas de son ampleur en 2021

L’ancien ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, écrivait en septembre 2021 que le projet informatique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) était «en dépassement de coût (...) depuis longtemps». M. Caire a poursuivi son témoignage mercredi matin devant la commission Gallant, qui enquête sur le virage ...

LIRE LA SUITE
SAAQclic: le ministère d'Éric Caire ignorait l'extra de 222 millions $ en 2022

Publié hier à 15h00

SAAQclic: le ministère d'Éric Caire ignorait l'extra de 222 millions $ en 2022

Un ancien haut-fonctionnaire du ministère de la Cybersécurité et du Numérique dit n'avoir jamais été informé en 2022 de coûts supplémentaires à venir de 222 millions $ pour la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Pierre E. Rodrigue a poursuivi mardi matin son témoignage devant la ...

LIRE LA SUITE
La vérificatrice générale étudiera la mise à jour du système de paie fédéral

Publié le 25 août 2025

La vérificatrice générale étudiera la mise à jour du système de paie fédéral

La tentative difficile du gouvernement fédéral de moderniser son système de paie sera examinée par la vérificatrice générale du Canada, alors que le gouvernement entame la transition vers un nouveau programme de paie. Ottawa a annoncé en juin l'attribution d'un contrat de 10 ans à Dayforce, d'une valeur de près de 351 millions $, pour remplacer ...

LIRE LA SUITE