Commission d'enquête Gallant

SAAQclic: «j'ai fait le saut sur beaucoup de choses», dit Éric Ducharme

durée 09h00
29 août 2025
Par La Presse Canadienne

Un ancien PDG de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Éric Ducharme, n'était pas alarmé en 2020 par les difficultés rencontrées par SAAQclic au moment où il était haut fonctionnaire au Conseil du trésor.

M. Ducharme a débuté son témoignage jeudi devant la commission Gallant, qui se penche sur le virage numérique raté de la SAAQ.

Avant de prendre la tête de la société d'État, M. Ducharme a été le secrétaire du Conseil du trésor de 2018 à 2023. Quand il est informé d'un report d'échéancier pour le déploiement de SAAQclic, M. Ducharme n'est pas inquiet.

Après une rencontre avec la PDG de l'époque, Nathalie Tremblay, en octobre 2020, «le niveau d'inquiétude n'est pas très élevé», a témoigné M. Ducharme.

La PDG se fait rassurante. «Oui, il y a des enjeux. Mais je pense que Nathalie Tremblay était en contrôle des dossiers. (...) On a le contrôle du projet. Des dépassements, je vous le répète, on est en pandémie, il n'y a pas un projet où il n'y a pas un problème», a relaté M. Ducharme.

Bien qu'il était au courant du coût du contrat avec le consortium, M. Ducharme a dit avoir été mis au fait de la facture totale du projet qu'à son entrée en poste à la SAAQ en avril 2023.

Ce ne sera aussi qu'à son arrivée à la direction de la SAAQ qu'il dit avoir appris l'existence d'un montant additionnel de 45 millions $ au contrat, conclu à l'automne 2022.

«Avez-vous fait le saut», lui demande la procureure de la commission. Mélanie Tremblay.

«Oui. J'ai fait le saut sur beaucoup de choses», a lâché M. Ducharme, qui a été limogé par le gouvernement en juillet dernier.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

