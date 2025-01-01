Nous joindre
Une «rencontre préparatoire» prévue lundi

Constables du contrôle routier: reprise des négociations bientôt

Par La Presse Canadienne

Les négociations vont bientôt reprendre entre Québec et le syndicat qui représente les 300 contrôleurs routiers, deux ans et demi après l'échéance de leur convention collective.

Une «rencontre préparatoire» est prévue lundi prochain et les rencontres de négociations proprement dites doivent se tenir plus tard en septembre, ainsi qu'en octobre, a précisé en entrevue, mardi, Jean-Claude Daignault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec.

Reste à savoir si l'arrivée en poste d'un nouveau ministre des Transports, Jonatan Julien, et d'une nouvelle présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, donnera un nouvel élan à cette longue négociation.

La convention collective des constables du contrôle routier est échue depuis mars 2023. Une entente de principe était intervenue entre les parties, le 11 avril dernier, mais les membres l'avaient rejetée, et ce, dans une proportion de 53 %.

Québec et la Fraternité doivent donc retourner à la table de négociation pour trouver une façon de satisfaire les membres. La dernière rencontre remonte au mois de juin, a indiqué M. Daignault.

Le litige ne porte pas sur les salaires, mais sur la conciliation travail-famille, de même que les moyens d'attirer et retenir des candidats, puisque plusieurs quittent après quelques années.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

