Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Écartée du conseil des ministres

Départ de Maïté Blanchette Vézina: François Legault minimise les critiques

durée 12h00
19 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le premier ministre François Legault ne fait pas grand cas du départ fracassant de la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, affirmant que cela fait partie des risques du métier.

«Il faut rappeler que j'ai fait un remaniement la semaine dernière. Et comme tous les premiers ministres qui font un remaniement, quand on démet des ministres, il y a toujours un risque que ça finisse mal», a affirmé le premier ministre à l'émission «Des matins en or» sur les ondes d’ICI Première, vendredi.

Mme Blanchette Vézina a provoqué un coup de tonnerre à l’Assemblée nationale jeudi en annonçant qu’elle quittait le caucus caquiste une semaine après avoir perdu son poste de ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Elle a aussi invité François Legault à partir.

Selon elle, le gouvernement caquiste a abandonné les régions du Québec. Une critique que François Legault a rejetée du revers de la main.

«Au contraire, je pense qu'il y a jamais eu un premier ministre qui a autant fait d'annonces dans les régions», a-t-il affirmé lors de l’entrevue à Radio-Canada.

François Legault fait sa première visite en Abitibi-Témiscamingue depuis qu’il s’est nommé lui-même ministre responsable de cette région.

«Aujourd'hui, je suis un premier ministre vraiment heureux. Moi, j'aimerais avoir des vendredis comme aujourd'hui à tous les vendredis. Je viens annoncer 1600 nouveaux emplois en Abitibi-Témiscamingue à un salaire moyen de 140 000 $ par année», a-t-il expliqué.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fiasco SAAQclic: Karl Malenfant nie avoir été de connivence avec la firme SAP

Publié hier à 14h00

Fiasco SAAQclic: Karl Malenfant nie avoir été de connivence avec la firme SAP

La firme SAP n'a jamais eu d'avantage indu, a soutenu jeudi l'ex-vice-président aux technologies de l'information de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) Karl Malenfant. Au deuxième jour de son témoignage à la commission Gallant sur le fiasco SAAQclic, M. Malenfant a nié avoir aidé le géant allemand à remporter un contrat de 438 ...

LIRE LA SUITE
Loi 21 sur la laïcité: Le gouvernement Legault accuse Ottawa d’«hypocrisie»

Publié hier à 12h00

Loi 21 sur la laïcité: Le gouvernement Legault accuse Ottawa d’«hypocrisie»

Le gouvernement Legault accuse le fédéral d’«hypocrisie» et de s’attaquer à la souveraineté des provinces avec sa volonté d’encadrer l’utilisation de la clause dérogatoire, invoquée pour la Loi sur la laïcité de l’État. «Soyez sûrs d'une chose, on va se battre jusqu'au bout pour défendre la loi pour interdire les signes religieux», a assuré le ...

LIRE LA SUITE
Karl Malenfant, grand architecte de SAAQclic, témoigne à la commission Gallant

Publié le 17 septembre 2025

Karl Malenfant, grand architecte de SAAQclic, témoigne à la commission Gallant

L'ancien vice-président aux technologies de l'information de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) Karl Malenfant témoignera mercredi à la commission Gallant. Il s'agit d'un témoignage fort attendu, car M. Malenfant est l'un des seuls à avoir participé au projet SAAQclic de sa conception jusqu'à son lancement en février ...

LIRE LA SUITE