Rentrée parlementaire à Québec: François Legault prononcera un discours d'ouverture

Le premier ministre François Legault lancera une nouvelle session parlementaire mardi, après avoir ordonné une prorogation de deux semaines.

Il prononcera un discours d'ouverture formel dans le Salon rouge de l'Assemblée nationale, en après-midi.

Les travaux de l'Assemblée devaient normalement reprendre le 16 septembre, mais le premier ministre a décidé de remanier son cabinet et décaler la rentrée parlementaire.

Les élus québécois siégeront donc neuf semaines cet automne, au lieu de 11.

M. Legault devrait aborder lors de son discours ses quatre nouvelles priorités, soit l'efficacité, l'économie, l'identité et la sécurité.

Selon l'agrégateur de sondages Qc125, si des élections avaient lieu aujourd'hui, la Coalition avenir Québec de François Legault serait pratiquement rayée de la carte.

