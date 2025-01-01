Legault et la «loi et l'ordre»: de la «frime», martèlent les partis d'opposition

La promesse du gouvernement Legault de faire régner la loi et l'ordre au Québec est de la «frime», ont dénoncé en chœur les partis d'opposition mercredi, au lendemain du discours inaugural prononcé par le premier ministre.

François Legault a fait de la sécurité publique l'une de ses quatre priorités d'ici aux prochaines élections générales.

Or, «c'est totalement de la "frime", c'est du n'importe quoi», a dénoncé en point de presse le député libéral André A. Morin, citant la sortie publique de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (APPCP).

Mercredi, les procureurs ont dénoncé dans les pages du quotidien «La Presse» les conséquences dramatiques des compressions dans le système de justice québécois.

M. Legault n'est tout simplement pas «cohérent», a réagi en point de presse le co-porte-parole de Québec solidaire par intérim, l'avocat Guillaume Cliche-Rivard. On ne peut pas faire la lutte au crime organisé s'il manque de procureurs, a-t-il souligné.

«Pour un parti qui dit que sa priorité c'est la loi et l'ordre, c'est une drôle de décision (de supprimer des postes). (...) Il me semble que la mathématique ne fonctionne pas», a ajouté la députée péquiste Catherine Gentilcore.

Caroline Plante, La Presse Canadienne