Éthique: l'ancienne ministre Laforest a commis un manquement par «maladresse»

L'ancienne ministre caquiste Andrée Laforest s’est placée dans une «situation où son intérêt personnel pouvait influencer son indépendance de jugement» par «maladresse et non par négligence», conclut la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet.

La commissaire ne recommande donc pas de sanction contre Mme Laforest.

Radio-Canada rapportait en mai dernier que Mme Laforest a répondu à un appel d'un père qui dénonçait les pratiques de la garderie administrée par ses filles, l’Académie des Mini-Amours, à Saguenay.

«En décidant de poursuivre l’appel pendant une vingtaine de minutes plutôt que d’y mettre fin après avoir constaté que les allégations du Citoyen concernaient ses filles et l’Académie et en posant des questions spécifiques au Citoyen, elle a commis un manquement à l’article 15 du Code», écrit la commissaire dans sa décision.

«Au cours de l’appel, la Ministre a eu le bon réflexe en reconnaissant rapidement la situation de conflit d’intérêts dans laquelle elle s’était placée. Ce réflexe ne s’est toutefois pas traduit par une gestion adéquate du conflit. La Ministre a d’ailleurs reconnu qu’elle aurait dû mettre fin à la conversation dès qu’elle a su qu’elle concernait ses filles et l’Académie», poursuit la commissaire.

On indique toutefois que Andrée Laforest n’a pas agi «de façon à favoriser son intérêt personnel ou celui de ses filles» durant l'appel.

Andrée Laforest a quitté la Coalition avenir Québec le mois dernier pour se lancer dans la course à la mairie de Saguenay.

