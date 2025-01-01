Nous joindre
Remboursement aux autres provinces

Taxe carbone: le Bloc estime que le fédéral doit 814 millions $ aux Québécois

durée 15h00
14 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

Le Bloc québécois demande au gouvernement Carney de verser 814 millions $ aux contribuables québécois pour tenir compte du remboursement de la taxe carbone aux autres provinces.

Le porte-parole du Bloc en matière de finances, Jean-Denis Garon, a accusé, mardi, les libéraux d’avoir «acheté des votes» en accordant un remboursement anticipé aux Canadiens, malgré l’abolition de la taxe carbone pour les particuliers.

Or, le Québec, qui a son propre système avec la Bourse du carbone, n’a pas eu droit à cette remise, tout comme la Colombie-Britannique. L’Assemblée nationale avait d’ailleurs adopté une motion unanime en avril pour demander que les contribuables québécois reçoivent, eux aussi, la remise.

M. Garon a présenté les 18 demandes du parti souverainiste en conférence de presse à Ottawa, en prévision du prochain budget fédéral, dont le dévoilement est prévu pour le 4 novembre.

Il a mentionné que six demandes étaient «incontournables», dont le remboursement de la taxe carbone. Le budget du gouvernement libéral minoritaire doit obtenir l’appui d’une majorité de députés, sinon des élections devront être déclenchées.

M. Garon a affirmé que les «mains tendues» du gouvernement étaient «plutôt rares» afin de trouver une voie de passage pour le prochain budget.

Stéphane Rolland, La Presse Canadienne

