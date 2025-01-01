La FMSQ a perdu confiance envers Dubé et demande à François Legault d'intervenir

Après une énième impasse dans les négociations entre les médecins et le gouvernement, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) a décidé d'écrire au premier ministre cette fin de semaine pour demander qu'il intervienne.

Au nom des 11 000 spécialistes du Québec, le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ, souligne dans sa missive que la colère des médecins gronde présentement. Il indique aussi qu'ils ont perdu confiance envers le ministre de la Santé, Christian Dubé.

«Trois blitz de négociations se sont tenus depuis l’été dernier. Récemment, un médiateur s’est ajouté aux discussions. Chacune de ces tentatives s’est brisée sur l’entêtement de votre ministre et sa volonté de punir les médecins pour les problèmes du réseau de la santé. Cette attitude empêche les accords potentiels avec vos porte-parole à la table de négociations dont on perçoit, dans leur cas, la bonne foi. Quant au ministre Dubé, il a perdu notre confiance», peut-on lire dans la lettre envoyée à François Legault le 18 octobre, dont a obtenu copie La Presse Canadienne.

Le lendemain, M. Legault a répondu au Dr Oliva. Il a fait valoir que le nouveau mode de rémunération basé sur des cibles de performance, qui s'inscrit dans le projet de loi 106, est une transformation «essentielle pour assurer l’accès partout sur le territoire».

M. Dubé a souvent réitéré qu'il était déterminé à aller de l'avant avec son projet de loi 106. Quant à elles, les deux fédérations de médecins souhaitent le retrait du PL106. La FMSQ plaide qu'elle est prête à travailler davantage pour améliorer l'accès aux soins de santé à condition d'avoir les ressources pour le faire.

«On ne réforme pas un système en punissant ceux qui sont au cœur des soins à donner. On ne motive pas des partenaires en les attaquant constamment, en les leurrant à la table de négociations. Votre ministre de la Santé fait fausse route et nous amène tous dans un cul-de-sac», a déclaré Dr Oliva. Il exhorte M. Legault à «donner instruction» à ses équipes «de mener à bien cette négociation et de soutenir les efforts du médiateur».

Dans sa lettre, François Legault a de nouveau affirmé qu'il voulait arriver au renouvellement de l'entente-cadre de chacune des fédérations de médecins, avec le PL106 sur la table. «Le processus de médiation ayant pris fin ce jour, nos représentants sont disponibles pour poursuivre les échanges à la table de négociation dans le cadre des paramètres déjà exprimés», dit-il.

Il demande à la FMSQ de reprendre les négociations dès maintenant pour arriver à une entente rapidement.

—

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne