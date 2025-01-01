Nous joindre
Nouveau mode de rémunération

Le gouvernement Legault impose la loi spéciale aux médecins

24 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

Les députés de l'Assemblée nationale siègent exceptionnellement vendredi afin d'adopter à toute vapeur une loi spéciale qui imposerait aux médecins un nouveau mode de rémunération et mettrait fin à leurs moyens de pression.

Le premier ministre François Legault a également indiqué qu'il inclurait dans cette loi spéciale des mesures pour empêcher un potentiel exode des médecins.

Le torchon brûle entre le gouvernement Legault et les médecins depuis que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé en mai dernier le projet de loi 106 visant à lier une partie de la rémunération des médecins à des indicateurs de performance.

Les médecins plaident qu'ils ont besoin de plus de moyens (par exemple, l'ouverture de plus de blocs opératoires) pour atteindre les objectifs du gouvernement. Ils accusent par ailleurs les caquistes de vouloir une médecine «fast-food».

Face à cette impasse, le gouvernement Legault a choisi d'employer la méthode forte: il forcera les élus à siéger jusqu'à samedi afin d'adopter de façon accélérée son projet de loi spéciale.

Il s'agit d'un huitième bâillon en sept ans pour le gouvernement caquiste, ont dénoncé les partis d'opposition, vendredi matin. Selon eux, il aurait été préférable de poursuivre les discussions avec les médecins.

Forcer la main des médecins pourrait mener à leur désengagement, ce qui affecterait les patients, ont-ils prévenu.

Caroline Plante, La Presse Canadienne

