Le caucus libéral affirme être uni malgré la démission du ministre Steven Guilbeault

Plusieurs députés libéraux affirment que le parti demeure uni après la démission du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, Steven Guilbeault, du cabinet en réaction au nouvel accord conclu entre le gouvernement fédéral et l'Alberta concernant un projet d'oléoduc.

Dans un communiqué publié sur les médias sociaux jeudi, M. Guilbeault a déclaré avoir présenté sa démission au premier ministre Mark Carney «avec une grande tristesse» l'après-midi même, puis a exposé ses objections quant au revirement du premier ministre sur plusieurs décisions environnementales clés prises par le précédent gouvernement libéral.

«Malgré ce contexte économique difficile, je reste de ceux pour qui les enjeux environnementaux doivent demeurer à l’avant-scène. C’est pourquoi je suis en profond désaccord avec l’entente de principe entre le gouvernement fédéral et celui de l’Alberta», peut-on lire dans le communiqué.

M. Guilbeault a indiqué qu'il entendait rester député libéral, mais qu'il ne serait plus le lieutenant de M. Carney au Québec. On ignore pour l'instant quand aura lieu le remaniement ministériel.

Le leader parlementaire du gouvernement, Steven MacKinnon, a reconnu que M. Guilbeault avait un «bilan impressionnant», mais qu'il était «respectueusement» en désaccord avec son interprétation de l'accord signé avec l'Alberta. «Je crois que ce projet offre plusieurs pistes pour des avancées environnementales majeures dans l'Ouest canadien, et notamment en Alberta», a affirmé M. MacKinnon. «Il s'agit notamment de la capture du carbone et d'une meilleure répartition des énergies renouvelables dans les Prairies grâce à l'interconnexion des réseaux.»

M. Guilbeault a clairement indiqué qu'il démissionnait du cabinet en raison de l'accord sur l'oléoduc et du retrait du gouvernement des principales politiques fédérales en matière de climat.

«Au cours des derniers mois, plusieurs éléments du plan d'action climatique sur lequel j'ai travaillé en tant que ministre de l'Environnement ont été, ou sont sur le point d'être, démantelés», a-t-il écrit.

M. MacKinnon a affirmé qu'il n'est «jamais facile d'avoir des désaccords», mais que cela fait partie de la vie politique.

«Le Canada traverse une période où nous devons assurer notre avenir économique», a-t-il soutenu. «Les développements d'aujourd'hui, ceux qui les ont précédés et ceux qui suivront seront entièrement axés sur la garantie de notre avenir économique.»

Le député libéral Rob Oliphant a déclaré aux journalistes jeudi que M. Guilbeault avait été un ministre «formidable». Interrogé sur l'impact de sa démission sur la crédibilité du premier ministre en matière d'environnement, M. Oliphant a déclaré que M. Carney «défend les valeurs que (les libéraux ont) toujours défendues tout en gérant une situation économique extrêmement difficile».

M. Oliphant a ajouté qu'il croit que «chaque membre» du Parti libéral est profondément préoccupé par l'environnement et les changements climatiques, et qu'il aspire «fermement et durablement» à une économie canadienne florissante.

«Lorsque je vois le premier ministre se rendre à une réunion du caucus ou à la Chambre des communes, je constate que notre caucus le soutient sans réserve», a-t-il affirmé.

Le député libéral Jaime Battiste, quant à lui, a souligné l'intégrité du ministre démissionnaire.

«Bien que j'aurais préféré le voir rester, il fait toujours partie de l'équipe et, comme nous le faisons habituellement au sein de notre caucus, nous pouvons avoir des opinions divergentes, a affirmé M. Battiste. Je crois que nous sommes unis dans notre volonté d'avoir la meilleure économie du G7.»

Steven Guilbeault a été ministre fédéral de l'Environnement sous l'ancien premier ministre Justin Trudeau pendant des années et a joué un rôle déterminant dans la promotion et la défense de la controversée taxe carbone à la consommation.

Dans une déclaration publiée sur les médias sociaux jeudi soir, M. Carney a affirmé que le leadership de M. Guilbeault en matière de développement durable a permis de bâtir un avenir plus prometteur.

«En tant que premier ministre,je lui suis profondément reconnaissant pour ses conseils et sa contribution à notre nouveau gouvernement, qui partage son engagement fondamental en faveur de l'ambition climatique et de la compétitivité climatique du Canada», a écrit le premier ministre.

«Même si nous avons parfois des opinions divergentes sur la manière exacte de réaliser les progrès essentiels, je suis heureux que Steven continue à offrir ses perspectives importantes en tant que député au sein de notre caucus libéral.»

Catherine Morrison, La Presse Canadienne