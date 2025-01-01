Nous joindre
Ottawa lancera un «examen complet» du régime de classement des armes à feu

durée 09h00
5 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, annonce qu'Ottawa va réaliser «sous peu» un «examen complet» du régime de classement des armes à feu.

Selon le ministre Anandasangaree, ce processus de révision du programme comprendra des consultations avec les communautés autochtones au sujet de la carabine semi-automatique SKS.

Le gouvernement fédéral a été vivement critiqué par les défenseurs du contrôle des armes à feu pour ne pas avoir inclus la SKS dans sa liste d'armes à feu interdites.

La SKS est couramment utilisée pour la chasse dans les communautés autochtones, mais elle a également été utilisée dans des fusillades très médiatisées ces dernières années.

PolySeSouvient, une organisation créée après la fusillade de masse survenue en 1989 à l'École polytechnique, a demandé à Ottawa d'interdire cette arme, mais d'inclure une exemption pour les chasseurs autochtones qui l'utilisent principalement pour leur subsistance.

Dans un communiqué, le ministre Anandasangaree a précisé que l'examen se penchera sur le cadre juridique régissant les armes à feu, les dispositifs, les chargeurs et les munitions.

Avec cette révision, Ottawa souhaite mettre l'accent sur «la simplicité et la cohérence», a-t-il souligné.

Cet examen découle d'une recommandation formulée il y a plus de deux ans par la commission d'enquête qui s'est penchée sur la tuerie perpétrée en avril 2020 en Nouvelle-Écosse, au cours de laquelle un tireur a tué 22 personnes en quelques heures.

 

