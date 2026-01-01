La course à la chefferie est officiellement lancée au Parti libéral du Québec

La course à la chefferie s'amorce officiellement lundi au Parti libéral du Québec (PLQ).

La course, divisée en quatre phases, vise à trouver un successeur à Pablo Rodriguez, qui a démissionné en décembre dans la foulée d'allégations liées au financement de sa propre campagne à la chefferie.

La première phase, celle de la «consultation», vise à permettre aux associations de circonscription, aux conseils régionaux et aux commissions permanentes de «rencontrer les candidats à la chefferie et de leur faire part de leurs préoccupations, idées, besoins».

Cette phase, qui s'est amorcée lundi, prendra fin le 13 février à 17 heures, soit la date limite pour soumettre une candidature. Les candidats devront recueillir 750 signatures de membres en règle et verser un dépôt de 30 000 $.

Jusqu'à présent, deux candidats ont confirmé leur intention d'être sur les rangs: Charles Milliard, l'ex-dirigeant de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et l'agriculteur Mario Roy.

M. Milliard avait terminé deuxième lors de la course remportée par M. Rodriguez, en juin dernier, tandis que M. Roy avait pris le cinquième et dernier rang.

Les noms de l'ancien président-directeur général de Via Rail Canada Yves Desjardins-Siciliano et de l'ex-président du Conseil du patronat Karl Blackburn ont circulé, mais ils ont tous deux annoncé qu'ils ne seraient pas de la partie.

Le nouveau chef libéral sera choisi lors d'un congrès du parti qui se tiendra le 14 mars.