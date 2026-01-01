Nous joindre
Visite de trois jours à Pékin

Carney en Chine: le Canada s'attend à du progrès concernant les droits de douane

durée 18h00
12 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Les responsables fédéraux qui ont breffé les journalistes avant la visite du premier ministre Mark Carney en Chine ont déclaré qu'un allègement des droits de douane chinois pourrait bientôt voir le jour, mais que cela ne mettrait pas définitivement fin au différend avec Pékin.

M. Carney doit partir mardi pour une visite de trois jours à Pékin, la première d'un premier ministre en exercice depuis plus de huit ans.

Au cours des deux dernières années, le Canada a imposé des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois et une taxe à l'importation de 25 % sur l'acier et l'aluminium chinois.

La Chine a réagi en imposant au Canada des droits de douane de 100 % sur l'huile de canola en mars, puis une taxe de près de 76 % sur les graines de canola en août.

La Chine a également imposé une taxe de 25 % sur le porc et les fruits de mer canadiens.

Certains premiers ministres et groupes industriels souhaitent qu'Ottawa laisse tomber ces droits de douane. Toutefois, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, le secteur automobile ainsi que des experts de la Chine mettent en garde contre l'autorisation d'importer des véhicules chinois au Canada.

Dylan Robertson, La Presse Canadienne

