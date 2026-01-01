Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Démission du premier ministre du Québec

L'engagement politique de François Legault salué par plusieurs

durée 15h00
14 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Les réactions se font nombreuses à la suite de l'annonce de la démission du premier ministre du Québec, François Legault, mercredi matin. Plusieurs ont souligné l'engagement de l'homme politique. Voici les premiers commentaires provenant des partis d'opposition.

«Il y aura un temps pour faire le bilan de ses années au pouvoir et ce sont les Québécois qui auront le dernier mot sur l’héritage de son gouvernement. Aujourd’hui, je veux surtout souligner la responsabilité immense que représente le fait de servir notre nation comme premier ministre. C’est un dévouement qui mérite tout notre respect.» - le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay

«Malgré nos désaccords profonds sur les causes de nos difficultés collectives actuelles et sur l'avenir du Québec, François Legault aura toujours été sincère dans sa volonté d'améliorer le sort de la nation québécoise. (...) Il aura choisi un chemin différent qui vraisemblablement avait ses limites, mais je tiens à reconnaître cette volonté de faire avancer le Québec et d'en préserver sa spécificité linguistique et culturelle.» - le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon

«Peu importe nos différences politiques, je tiens à souligner l’engagement de François Legault envers le Québec et le travail qu’il a accompli au fil des ans. Nous avons souvent été en désaccord au fil de nos échanges, mais je lui souhaite la meilleure des suites.» - la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal

«J’ai cru le François Legault de l’opposition qui voulait réduire la taille de l’État, remettre de l’argent dans les poches des contribuables, éliminer le déficit, additionner le privé en santé, exploiter nos hydrocarbures, redonner du pouvoir aux régions et défendre l’autonomie québécoise. Force est de constater, après plus de sept ans au pouvoir, qu’il n’a clairement pas atteint ses objectifs. (...) On peut saluer ce service public de plus de 28 ans et lui souhaiter une bonne retraite.» - le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La réduction de l'immigration temporaire a freiné la croissance de la population

Publié à 18h00

La réduction de l'immigration temporaire a freiné la croissance de la population

Le resserrement de l’immigration temporaire n’a pas tardé à se faire sentir dans le bilan démographique du Québec. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) rapporte en effet mercredi que la population du Québec a continué de croître en 2024-2025, mais à un rythme deux fois moins important que l’année précédente. À l’échelle provinciale, le ...

LIRE LA SUITE
François Legault aura été beaucoup plus qu'une étoile filante en politique

Publié à 13h00

François Legault aura été beaucoup plus qu'une étoile filante en politique

Il se dira sans doute bien des choses sur François Legault dans les jours et les mois à venir, mais personne ne le qualifiera d’étoile filante. Son passage aura en effet profondément marqué le paysage politique québécois, et ce, durant plusieurs années. C’est Lucien Bouchard qui avait recruté le comptable et cofondateur d’Air Transat en 1998 ...

LIRE LA SUITE
Le premier ministre du Québec, François Legault démissionne

Publié à 11h00

Le premier ministre du Québec, François Legault démissionne

Ce matin, lors d’une conférence de presse, le premier ministre François Legault a annoncé qu’il donnait sa démission. À la tête de la province depuis un peu plus de sept ans, M. Legault a expliqué son départ avec émotion, remerciant également ses proches : « Je vois bien qu’actuellement, beaucoup de Québécois souhaitent d’abord du changement, ...

LIRE LA SUITE