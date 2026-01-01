La ministre Christine Fréchette se lance dans la course à la chefferie de la CAQ

La ministre de l'Économie, Christine Fréchette, a annoncé, ce dimanche, qu'elle se lançait dans la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Mme Fréchette a effectué cette annonce à Trois-Rivières, d'où elle est originaire.

Elle rejoint son collègue Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, qui a fait valoir samedi son intention de tenter de succéder à François Legault.

Les deux candidats devront se retirer temporairement de leurs fonctions de ministre, en vertu des règles de la course dévoilées jeudi.

Mme Fréchette a déjà récolté l'appui de plusieurs députés, dont les ministres Gilles Bélanger, Benoit Charette, Mathieu Lacombe, Kateri Champagne Jourdain et Ian Lafrenière.

Ancienne péquiste, Christine Fréchette s’est fait élire pour la première fois en 2022 sous les couleurs de la CAQ dans la circonscription de Sanguinet, en Montérégie.

Elle occupe tout d’abord le poste de ministre de l’Immigration. Après le départ de Pierre Fitzgibbon, elle reprend les dossiers du superministre de l’Économie.

Elle a notamment piloté l’importante réforme de l’énergie adoptée sous bâillon en juin dernier.

Pour se qualifier, les candidats devront obtenir la signature de 1000 membres de la CAQ provenant d’au moins 75 circonscriptions, incluant 15 députés et 100 membres de l’aile jeunesse du parti.

Ils devront aussi faire une contribution forfaitaire non remboursable de 30 000 $. Les dépenses électorales sont plafonnées à 150 000 $.

Les personnes intéressées ont jusqu'au 21 février pour déposer leur candidature. Le nouveau chef de la CAQ, et donc le prochain premier ministre, sera choisi le 12 avril.

Le ministre Drainville a annoncé sa participation à la course à la chefferie samedi. Il a l’appui du ministre délégué à l’Économie, Samuel Poulin, et des députés Kariane Bourassa, Yannick Gagnon et Isabelle Lecours.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a dit vendredi qu'il ne se lancera pas dans la course, tout comme l'ex-ministre des Transports, François Bonnardel. Samedi, le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Jean-François Simard, a indiqué qu'il renonçait à se porter candidat.

- Avec des informations de Thomas Laberge

La Presse Canadienne