Kelly Burke est nommée commissaire aux langues officielles

La juriste franco-ontarienne Kelly Burke a été nommée commissaire aux langues officielles, après que son prédécesseur, Raymond Théberge, eut dû prolonger son mandat de plusieurs mois.

La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) en a fait l'annonce lundi après-midi par voie de communiqué, avant même un dévoilement officiel d'Ottawa.

Des médias, dont Radio-Canada, avaient déjà rapporté en novembre dernier que le fédéral avait arrêté son choix sur Mme Burke, mais que ses papiers de nomination attendaient d'être signés par le premier ministre Mark Carney.

M. Théberge devait initialement quitter ses fonctions en janvier 2025. Il était commissaire aux langues officielles depuis 2018.

Originaire de Cornwall, Mme Burke a été sous-ministre adjointe au ministère des Affaires francophones de l’Ontario ainsi que commissaire aux services en français de la province.

Le commissaire aux langues officielles du Canada a pour mission d'assurer la réalisation des grands objectifs de la Loi sur les langues officielles, dont l'égalité du français et de l'anglais au sein des institutions fédérales, favoriser l'avenir du français au Québec et préciser les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles.

«Pour la FCFA, c’est une nouvelle qui arrive à point nommé, puisque le Parlement s’apprête à étudier les projets de règlements qui doivent encadrer l’application de la nouvelle Loi sur les langues officielles», a fait valoir l'organisation, dans un communiqué.

«Nous sommes à une étape charnière et ce n’est vraiment pas le moment de laisser vacant le poste de commissaire aux langues officielles», a soutenu la présidente de la FCFA, Liane Roy.

La Société nationale de l’Acadie a également salué la nomination de Mme Bruke, faisant valoir qu'elle «survient à un moment charnière pour les communautés de langues officielles en situation minoritaire».

«L’expérience de Mme Burke et sa compréhension des enjeux linguistiques en milieu minoritaire lui permettront d’assurer une mise en œuvre crédible de la Loi et de veiller pleinement à la protection des droits linguistiques de nos communautés», a dit Émile Gallant, président de la Société.

La FCFA rapporte que le certificat de nomination de Mme Burke a été déposé lundi par le député Kevin Lamoureux, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes, et que sa nomination doit maintenant être avalisée par le Parlement.

La Presse Canadienne